حصل موقع “النور” العربي على حقوق بث المسلسل التركي “قيامة أرطغرل”، الذي يحظى بمتابعة كبيرة في العالم العربي، وعدد من مسلسلات الدراما التركية بموجب اتفاقية شراكة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية التي تنتجها.

ونشرت الهيئة على موقعها الإلكتروني أنه بموجب الاتفاقية يحصل موقع النور على حقوق الترجمة (من التركية إلى العربية) لمسلسلات تنتجها هيئة الإذاعة والتلفزيون، وبثها عبر نوافذه.

وبتلك الاتفاقية، يعد موقع “النور”، وفق الهيئة، أول موقع عربي يملك حقوق بث وترجمة عدة مسلسلات تركية، بالتزامن مع بثها في تركيا.

وموقع النور، هو موقع عربي معروف بترجمته للمسلسلات التركية إلى اللغة العربية عبر الإنترنت، ولقي شهرة واسعة بعد مسلسل “قيامة أرطغرل”.

ونقلت الهيئة عن مسؤولين في “النور” أن الاتفاقية مع التلفزيون التركي شملت حقوق بث وترجمة مسلسلات “قيامة أرطغرل”، و”فيلينتا”، و”السلطان عبد الحميد”، بالإضافة إلى “معركة كوت العمارة” الذي سيبث قريبا على الشبكة.

وتتيح الاتفاقية حصول الموقع على الحلقات قبل بثها على التلفزيون التركي بيوم، لتترجم الحلقة وتبث بشكل متزامن مع موعد البث التركي للمسلسل”، دون مزيد من التفاصيل عن الاتفاقية.

وتأتي أهمية هذه الاتفاقية في ظل حاجة العالم العربي لمتابعة المسلسلات التركية المميزة بشكل سريع، حيث ينتظر المشاهدون العرب تلك الحلقات بفارغ الصبر.

وسيكون هناك اشتراكات رمزية لمشاهدة المسلسلات بالموقع، عبر خيارات مناسبة للمتابعين، بحسب المسؤولين، وهناك أعمال فنية قادمة مشتركة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية.

ويواصل مسلسل “قيامة أرطغرل” التاريخي التركي جذب أنظار واهتمام المشاهد العربي، مع بدء عرض الموسم الرابع منه، حيث يتابعه الملايين بالمنطقة مترجما أو مدبلجا عبر شاشات التلفزيون أو مواقع الفيديو، لينافس بذلك النسخة التركية منه.