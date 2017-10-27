بعد الانتشار الواسع لمقطع مصور وثق فيه مواطن سعودي عمليات بيع وتداول للمخدرات بأحد الأماكن القريبة من الحرم المكي، أعلنت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة عن توصلها لهذا المكان وإلقاء القبض على مروجي المخدرات.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام سعودية، بادرت الجهات الأمنية بمنطقة مكة بعد توجيهات أمير المنطقة بالإنابة؛ الأمير عبد الله بن بندر بحملة موسعة تم خلالها إلقاء القبض على أكثر من 400 مطلوب ومخالف في أحياء وشوارع المنطقة.

وأظهر مقطع مصور، تحفظ رجال الأمن على عددٍ كببرٍ من المطلوبين أمنيًا بعد القبض عليهم في شوارع وأحياء مكة، تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

ونقلت صحيفة “عاجل” السعودية عن مصادر خاصة، أنّ الحملة الأمنية داهمت مواقع “حوش بن لادن” وشارع المنصور والحفائر بمكة، و تمّ العثور على كميات من المسكرات والمخدرات بمحال إقامة المقبوض عليهم.

وكان مواطن سعودي قد وثق عبر مقطع مصور قام بتصويره في أحد الأماكن المجاورة للحرم المكي، الأربعاء الماضي، عمليات ترويج وبيع لجميع أنواع المخدرات وطالب السلطات بسرعة التدخل.

وعقب الانتشار الواسع للمقطع بمواقع التواصل، وجَّه أمير منطقة مكة المكرمة بالإنابة، عبدالله بن بندر، بالتحقيق في هذا المقطع.