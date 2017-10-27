لم يمضِ الكثير على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن التطبيع الكبير مع بعض الدول العربية، حتى خرج الإعلام الإسرائيلي ليبث برامجه وتغطياته مباشرة من قلب إمارة أبو ظبي الإماراتية.

وتزامنا مع تصريحات لوزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريغف، بعد إحراز منتخب الجودو الإسرائيلي ميداليتين ذهبية وبرونزية، ضمن مسابقات نظمتها الإمارات، نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية تغطية مصورة ومباشرة من أبوظبي للحدث عبر مراسلين لها.

وقالت “ريغف”: “إسرائيل انتصرت.. علمنا يرفرف من على كل منصة رياضية بما في ذلك في أبو ظبي”.

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في سبتمبر الماضي عن وجود علاقات غير مسبوقة بين تل أبيب والدول العربية، مؤكدا بأنه لم يتم الكشف عن حجم هذا التعاون حتى الآن، معتبرا هذا التغير بالأمر الهائل.

وقال “نتنياهو” في تدوينة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “ما يحدث اليوم في علاقاتنا مع الدول العربية يعتبر غير مسبوق. لم يتم الكشف عن حجم هذا التعاون بعد ولكنه أكبر من أي وقت مضى. هذاهو تغيير هائل!”.