لم يمضِ الكثير على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن الكبير مع بعض الدول العربية، حتى خرج ليبث برامجه وتغطياته مباشرة من قلب إمارة الإماراتية.

 

وتزامنا مع تصريحات لوزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريغف، بعد إحراز ميداليتين ذهبية وبرونزية، ضمن مسابقات نظمتها ، نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية تغطية مصورة ومباشرة من أبوظبي للحدث عبر مراسلين لها.

 

وقالت “ريغف”: “إسرائيل انتصرت.. علمنا يرفرف من على كل منصة رياضية بما في ذلك في أبو ظبي”.

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في سبتمبر الماضي عن وجود علاقات غير مسبوقة بين تل أبيب والدول العربية، مؤكدا بأنه لم يتم الكشف عن حجم هذا التعاون حتى الآن، معتبرا هذا التغير بالأمر الهائل.

 

وقال “نتنياهو” في تدوينة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “ما يحدث اليوم في علاقاتنا مع الدول العربية يعتبر غير مسبوق. لم يتم الكشف عن حجم هذا التعاون بعد ولكنه أكبر من أي وقت مضى. هذاهو تغيير هائل!”.