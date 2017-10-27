أثارت تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال إعلانه عن إطلاق مشروع “نيوم”، حول عزمه إعادة المملكة العربية السعودية لـ”الإسلام المعتدل” حالة من الغضب بين رواد موقع التدوين المصغر “تويتر”.

و توعد “ابن سلمان” بتدمير من وصفهم بـ”أصحاب الأفكار المتطرفة”، مؤكدا أن المملكة ستعود إلى ما أسماه الإسلام الوسطي المعتدل.

وأوضح “ابن سلمان” في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، الثلاثاء الماضي، أن السعودية ستعيش حياة طبيعية، مشددا على أنه لن يسمح بأن تضيع 30 سنة مقبلة من حياة الشعب بسبب “الأفكار المتطرفة”.

وقال: “70% من الشعب السعودي هو أقل من 30 سنة وبكل صراحة.. لن نضيع 30 سنة أخرى من حياتنا في التعامل مع أفكار متطرفة.. سوف ندمرهم اليوم وفورا”، مضيفا: “سننشر الإسلام الوسطي المنفتح على العالم وجميع الأديان”.

وأضاف: “اتخذنا خطوات واضحة في الفترة الماضية بهذا الشأن (في إشارة لحملة الاعتقالات ضد العلماء والدعاة)، وسوف نقضي على بقايا التطرف في القريب العاجل، ولا أعتقد أن هذا يشكل تحد، فنحن نمثل القيم السمحة والمعتدلة والصحيحة، والحق معنا في كل ما نواجه”.

من جانبهم، أطلق المغردون على “تويتر” هاشتاجا بعنوان: ” #بايعنا_علي_الشرع_لا_العلمانيه”، هاجموا فيه عملية التحول السريع التي يقودها “ابن سلمان” ومن خلفه مثل “هيئة الترفيه” والكتاب العلمانيين.