منعت دولة الإمارات العربية المتحدة مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، من دخول البلاد وذلك بسبب وجود اسمه على ما تُعرف بـ”القائمة السوداء”.

ووفقا لما نقلته صحيفة “الأهرام” المصرية، فإن “عبدالغني” يواجه أزمة منعه من دخول الإمارات، لملاقاة منتخب بلاده وحضور حفل تأهيله إلى كأس العالم، بسبب “القائمة السوداء”.

وأضافت الصحيفة أنَّ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، الذي يقول أن الأمر مجرد تشابه أسماء يجري اتصالات مكثفة في هذا الشأن من أجل إلغاء قرار منعه ليتمكن من مرافقة المنتخب خلال تلك الرحلة.

وسبق وتم منع مجدى عبد الغنى من دخول الإمارات لحضور مباراة السوبر المصري، وذلك لتشابه اسمه مع أحد الأسماء الموجودين في القائمة السوداء على حد قوله.

وأنشأت الإمارات المشهورة بسجلها الأسود في مجال حقوق الإنسان “قائمة سوداء” تشمل صحافيين وخبراء وحقوقيين وسياسيين ورجال أعمال وباحثين واقتصاديين في قائمة طويلة تحظر وصولهم الدولة بسبب مواقفهم أو انتمائهم السّياسية في بلدانهم.