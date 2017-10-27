تداول ناشطون سعوديون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر مجموعة من النساء السعوديات وهن يستقلن “دراجات هوائية” في شوارع جدة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرن أربعة نساء وعن يقفن عن إحدى إشارات المرور في احد الشوارع الرئيسية في مدينة جدة وهن يقدن دراجات هوائية، فيما يعتبر هذا الامر جديد على الشعب السعودي الذي عرف عنه الحفاظ الشديد على العادات والتقاليد والتمسك بالدين الذي يمنع مثل هذا الامر.

وبحسب الفيديو، فقد علق مصور المقطع ساخرا من الامر بالقول: “صاروا يسوقوا دراجات عندنا في البلد”، ليعلق من يجس بجانبه: “جدة غير يا حبيبي جدة غير”.

وجاء ذلك بعد أقل من شهر على قرار الملك سلمان بن عبد العزيز بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، والسماح لها لأول مرة بالمشاركة في احتفالات العيد الوطني الـ87، في حين أعلن وزير الطيران المدني بقرب صدور قرار بالسماح للمرأة بقيادة الطائرة.

كما جاء ذلك أيضا بالتزامن مع تصريحات ولي العهد السعودي التي زعم فيها عزمه على إعادة المملكة للإسلام المعتدل، متهما “الصحوة” بأنها أغرقت السعودية بالتطرف.