سخر الإعلامي القطري ورئيس تحرير صحيفة “الشرق” السابق جابر الحرمي من تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي اعتبر بأن قضية قطر مع بلاده “بسيطة جدا جدا جدا”.

وقال “الحرمي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” طالما مشكلة #قطر صغيرة جدا جدا جدا .. لماذا تصيحون : قطر متغللة في العالم ومنظماته ومؤسساته ..؟ وطفتم الكرة الأرضية تحرضون عليها ؟”.

وأضاف في تغريدة اخرى: ” مشكلة #قطر صغيرة جدا جدا جدا ولم تبق دولة إلا حاولتم دفعها لقطع علاقاتها معها ولم تبق صحيفة في العالم إلا دفعتم لها لشيطنتها حتى صحف الحائط!”.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، استبعد أن تؤثر أزمة بلاده مع قطر على الثقة الاستثمارية، وقال “قطر قضية صغيرة جدا جدا جدا”.

وقال “ابن سلمان”، في تصريح لرويترز، إن الأزمة الخليجية — القطرية صغيرة جدا جدا جدا، ولا تؤثر على الاستثمار في “نيوم” أو غيرها، لأنها “مشكلة صغيرة جداً”، على حد تعبيره.

وقال: نستبعد تأثير أزمة قطر على الثقة الاستثمارية.. وقطر قضية صغيرة جداً جداً جداً”.

وكانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطعت علاقاتها في يونيو/حزيران الماضي مع قطر بزعم دعمها للإرهاب وتقاربها مع إيران، وهو مانفته الدوحة وقالت إنها تصريحات كاذبة، مؤكدة بأن الهدف من الحصار هو السيطرة على قرارها المستقل.