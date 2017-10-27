شن الأكاديمي والإعلامي الجزائري، سعيد منصور هجوما عنيفا على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ناعتا إياه بـ”الهالك”، وذلك على إثر منحه للروبوت “صوفيا” الجنسية السعودية في حين يقوم فيه بنفي وسجن الدعاة ومهاجمة اليمن.

وقال “منصور” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:” الهالك محمد بن سلمان يمنح #الروبوت_صوفيا الجنسية السعودية، في الوقت الذي يسجن وينفي فيه الدعاة ويقتل أبناء اليمن، ولكن الشعب السعودي وهيئة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف أصبحوا سذجا وهذا بسبب التهائهم بسفاس الأمور من قبل”.

وتساءل قائلا: ” فما رأي الشعب الآن: هل ستغطى صوفيا بعباية أو ستسافر من غير محرم… مع العلم انها منحت جواز سفر سعودي أحمر، وملامحها محاكية لممثلة هوليود ماسونية!!”.

واختتم تدوينته ساخرا: ” سنحرر فلسطين بالعودة إلى الكتاب والسنة واتباع دولة التوحيد كما يتشدق علينا السلفية، وأضيفوا لها ثم بمساعدة #صوفيا”.

ووفقا لما رصدته (وطن) في تغريدة نشرها سعود القحطاني مستشار ولي العهد السعودي عبر صفحته بتويتر فإن “صوفيا” يعد أول روبوت بالعالم يُمنح الجنسية السعودية وجواز السفر السعودي.

وقال “القحطاني”: “مَنْح الجنسية والجواز السعوديَّيْن يأتي كبادرة رمزية لتبيان مستقبل مشروع نيوم”.