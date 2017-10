شنت السفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة، “سامانتا باور” هجوما عنيفا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد زعمه بأنه لا يوجد معتقل سياسي واحد في مصر، ناعتة إياه بـ”الكاذب”.

وقالت “باور” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” مرفقة تصريحات السيسي حول الموضوع في حواره مع “فرانس24″:” كذب سافر، على الأقل هناك 50000 من السجناء السياسيين الذين اعتقلوا منذ تولي السيسي الحكم في 2014″.

Blatant lie. At least 50,000 political prisoners arrested since Sisi took power in 2014 https://t.co/ifx7Y1hWZO

