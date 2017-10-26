علّقت النجمة الإماراتية أحلام للمرة الأولى على واقعة الفستان الذي أثار جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب ظهور ثقب تحت ابطها.

وجاء كلام المطربة الخليجية رداً على أحد المتابعين الذي علّق في حسابها على موقع “تويتر”: “من الإبط طاري فستانكِ المشقوق”.

وأجابته: “تعرف فستاني المشقوق هذاك كم تكلفته 150 ألف ريال سعودي يا عمري.. هوت كوتور من المصمم العالمي زهير مراد”.

وأضاف وسم (هاشتاغ) “مقهورين من الملكة”.

وكان روّاد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يرصد أحلام وهي تغنّي برفقة مجموعة من السيّدات، إلّا أنّ ملابسها عرّضتها للإحراج عند ظهور الثقب في ملابسها.