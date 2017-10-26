استبعد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الخميس، أن تؤثر أزمة بلاده مع قطر على الثقة الاستثمارية، وقال “قطر قضية صغيرة جدا جدا جدا”.

وقال “ابن سلمان”، في تصريح لرويترز، إن الأزمة الخليجية — القطرية صغيرة جدا جدا جدا، ولا تؤثر على الاستثمار في “نيوم” أو غيرها، لأنها “مشكلة صغيرة جداً”، على حد تعبيره.

وقال: نستبعد تأثير أزمة قطر على الثقة الاستثمارية.. وقطر قضية صغيرة جداً جداً جداً”.

وعن طرح “أرامكو”، أكد “ابن سلمان” مرة أخرى أنه قد يصل إلى أكثر من تريليوني دولار، وأن أسهم الشركة ستدرج في 2018 لكن التفاصيل ما زالت قيد البحث.

ولفت “ابن سلمان” إلى أن المملكة ملتزمة بالعمل مع جميع منتجي النفط لتحقيق توازن العرض والطلب بسوق النفط، التي توقع أن تستوعب فائض النفط الصخري، قائلاً: “نحن نستعيد زمام الأمور مجددا”.

وكانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطعت علاقاتها في يونيو/حزيران الماضي مع قطر بزعم دعمها للإرهاب وتقاربها مع إيران، وهو مانفته الدوحة وقالت إنها تصريحات كاذبة، مؤكدة بأن الهدف من الحصار هو السيطرة على قرارها المستقل.