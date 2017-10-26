نشرت صفحة “وينيه الدولة” على موقع التواصل الاجتماعي والمتخصصة بكشف الوقائع السلبية في لبنان، مقطع يظهر فيه مجموعة من الشباب اللبنانيين وهم يضربون عاملاً سورياً بالأيدي والأقدام ضرباً مبرحاً، في العاصمة بيروت، خلال ساعات النهار.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد كشف وجود العشرات من المارة في مكان الحادثة، في حين لم يتدخل أي منهم لمحاولة فضِّ النزاع، فو وقت أكدت فيه الصفحة ان مكان هذه الواقعة تحديدا هو “برج حمود”.

وأشارت الصفحة إلى أن هؤلاء يعرفون بـ”عصابات ترعب برج حمود”، وتصل أعدادهم إلى العشرات، يقومون بالاعتداء المستمر على العمال السوريين.

يشار إلى أن عدد السوريين في لبنان وصل منذ اندلاع الحرب في البلاد إلى قرابة مليون ونصف المليون، حيث يعانون من ضغوطات سياسية من أجل مغادرة البلاد والعودة إلى سوريا التي بحسب تصريحات مسؤولين هناك أن الأمن استتب في البلاد ولا خطر على حياتهم من العودة.