وطن – أعلنت وسائل الإعلام التركية منذ فترة عن إقتراب موعد عرض المسلسل التاريخي قيامة ارطغرل الموسم الرابع “Diriliş: Ertuğrul” في موسمه الرابع بمجرد الإنتهاء من تصويره وعملية المونتاج الخاصة بحلقات المسلسل.

ومن الجدير بالذكر أن مسلسل أرطغرل حقق نسب مشاهدة عالية في الوطن العربي في مواسمه الثلاث الأولى، وحقق قاعدة جماهيرية كبيرة كانت هي السبب الرئيسي في العمل على تحضير الجزء الرابع من المسلسل التركي.

وكان تلفزيون قطر قد حاز على حقوق البث للمسلسل الشهير مدبلج إلى اللغة العربية الفصحى.

ومنذ لأربعاء 25 أكتوبر، بدأ بث حلقات الموسم الرابع للمسلسل التركي الشهير أرطغرل أو “قيامة أرطغرل” عبر شاشة قناة trt 1 الفضائية التي تبث برامجها عبر الأقمار الصناعية Turksat و Eutelsat.

وتم الإعلان عن عدة دول حصلت قنواتها على حقوق البث الخاصة بالموسم الرابع من المسلسل المنتظر.

فسوف يتم عرضه على قنوات رومانية وإيرانية وروسية وباكستانية ويوناينية وأفغانستانية وألبانية وقطرية وكرواتية وألبانية.

وغيرها من القنوات الأوروبية والشرق أوسطية.

وتم عرض المسلسل على قناة تي أر تي 1 التركية إبتداءاً من 25 أكتوبر في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، العاشرة بتوقيت أبوظبي.

ترددات قناة تي أر تي الأولى التركية التي ستقوم بعرض المسلسل التركي قيامة أرطغرل على الأقمار الصناعية إيتويلسات وتركسات:

القمر الصناعي التردد الإستقطاب معدل الترميز معامل تصويب الخطأ

إيتويلسات Eutelsat 7°E 10928 عمودي 30000 5/6

تركسات Turksat 42°E 11042 عمودي 8400 5/6

وقائع مسلسل أرطغول

قيامة ارطغرل مسلسل تاريخي تركي تقع أحداثه في القرن 13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية. وقام بدور أرطغرل الممثل التركي إنجين التان دوزياتان.

المسلسل به كثير من الوقائع التاريخية العامة الخاصة بقبيلة قايي وتنقلاتها، ولكن أغلب الأحداث التفصيلية للمسلسل هي من الوقائع الدرامية غير التاريخية من وحي خيال وإبداع الكاتب والمنتج التركي محمد بوزداغ (بالتركية: Mehmet Bozdağ)، إلا أنها تخدم الخط العام للأحداث التاريخية من صراعات وخيانات يقابلها إقرار الحق والعدل والمرحمة.

عُرضت الحلقة الأولى من المسلسل علي القناة الأولي التركية تي-ري-تي-1 (بالتركية: TRT1) [1]، حيث بدء عرض أول حلقات الموسم الأول من المسلسل في 10 ديسمبر 2014، ثم عُرضت حلقات الموسم الثاني بدءا من 30 سبتمبر 2015، وانتهي في 2017 عرض باقي حلقات الموسم الثالث الذي بدء في 26 أكتوبر 2016 على نفس القناة. يُعرض المسلسل أيضا على قنوات أخرى كثيرة مثل قنوات روسيا ورومانيا وباكستان وإيران وإندونيسيا والمجر واليونان وبلغاريا والبوسنة والهرسك وأذربيجان وأفغانستان وألبانيا وجورجيا وقطر ومقدونيا وسلوفينيا وصربيا وليتوانيا وكرواتيا وبنغلاديش وقنوات أخرى غيرها.

تم تصوير المسلسل في قرية ريفا (بالتركية: Riva) على البحر الأسود، وهي قرية في منطقة بيكوز (بالتركية: Beykoz) باسطنبول، تركيا، وأقيمت في القرية مزرعة خاصة للخيول المستخدمة في تصوير المسلسل وعددها 25 جواداً يشرف عليها طبيب بيطري، كما توجد حيوانات أخري تحت الرعاية مثل الأغنام، والماعز، وطيور العندليب والحجل لأغراض التصوير. أما الموسم الثالث فتم تصوير حلقاته في منطقة نوشهر (بالتركية: Nevşehir) بإقليم كبادوكيا (بالتركية: Kapadokya) بتركيا.

المسلسل من إخراج متين غوناي (بالتركية: Metin Günay) وموسيقى المقدمة من آلباي غوكتكين (بالتركية: Alpay Göktekin).