تتوجه السعودية، حاليا، لاقتحام مجال بناء المدن, إذ أعلن ولي العهد، «محمد بن سلمان»، هذا الأسبوع، عن خطط لبناء «مدينة مستقبلية» تعتمد بالكامل على مصادر الطاقة البديلة، كما ستكون هناك أمور أخرى مختلفة.

فالفيديو الترويجي للمدينة المرتقبة، يظهر نساءً يمارسن الرياضة وهن يرتدين حمالات الصدر الرياضية ، ويعملن إلى جانب الرجال بدون حجاب، حسب تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

Promo video for Saudi Arabian city shows new lifestyle for women https://t.co/L79HUTcAIP

