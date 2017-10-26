تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وهو يهدي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سلاح “كلاشينكوف” مميز خلال استقباله له في قصر البحر امس الأربعاء.

السيد سيرغي شويغو وزير دفاع #روسيا الاتحادية يهدي صاحب السمو الشيخ #تميم_بن_حمد آل ثاني سلاح كلاشنكوف خلال استقبال سموه له اليوم بقصر البحر pic.twitter.com/j6scJ9tfoL — فهد بن عبدالعزيز (@FahadBuzwair) October 25, 2017

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد وصل أمس الأربعاء، إلى قطر في زيارة رسمية، تعتبر الأولى من نوعها، حسب وسائل إعلام روسية.

وفي وقت لاحق أمس التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الوزير الروسي وأجرى مباحثات معه في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى العاصمة القطرية. وقد وقع الجانبان القطري والروسي اتفاقيات للتعاون العسكري.

وتناولت مباحثات الوزير الروسي مع أمير قطر ووزير الدولة القطري لشؤون للدفاع خالد بن محمد العطية تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، والأمن الإقليمي وخاصة الوضع في سوريا.

وعقب المباحثات، جرى التوقيع على جملة من الاتفاقيات، ومنها اتفاقية التعاون العسكري التقني بين قطر وروسيا، ومذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع القطرية وشركة روسو بورون أكسبورت الروسية في مجال التعاون العسكري. كما تم توقيع العقد القانوني بين وزارة الدفاع القطرية والشركة الروسية، الذي يحدد الشروط العامة للتوريدات العسكرية

وكان الوزيران شويغو والعطية قد أجريا مباحثات في آب/ أغسطس الماضي بروسيا على هامش معرض عسكري، وناقشا العلاقات الثنائية في مجال الدفاع وتطوير القدرات في جميع المجالات، وعلى وجه الخصوص مجال الدفاع الجوي. وتشهد العلاقات الروسية القطرية تطورا كبيرا على كافة الصُعد الاقتصادية والاستثمارية والثقافية، إلى جانب التوجه للتعاون التقني العسكري.