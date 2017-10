في خطوة تعكس المنحدر التي وصلت له المملكة العربية السعودية، فقد ظهر أن من ضمن المدعوين لحضور إعلان مشروع “نيوم” هو رئيس “الكونجرس الأمريكي اليهودي”، جاك روسين.

وقال “روسين” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بينما أنا في المملكة العربية السعودية، وجدت سعوديين على استعداد لمناقشة العلاقات التجارية المحتملة مع إسرائيل”.

While in Saudi Arabia, I also found the #Saudis willing to discuss potential trade relations with #Israel pic.twitter.com/9WQ5Ol5yUH

