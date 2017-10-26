قالت جريدة “ديلي ميرور” البريطانية في تقرير لها عن آخر التطورات التي تشهدها السعودية إن الملك سلمان بن عبد العزيز يعاني من “مرض عقلي” ولا يقوى على التركيز أو استيعاب ما يدور حوله لمدد طويلة.

وبحسب التقرير فإن “الملك سلمان البالغ من العمر 81 عاما يعاني حاليا من مرض عقلي ولا يستطيع التركيز وإدراك ما يدور حوله إلا لساعات قليلة ومحدودة في اليوم”.

وأشارت الصحيفة الى أن الأمير محمد بن سلمان نجح في الاطاحة بابن عمه الأمير محمد بن نايف في شهر حزيران/ يونيو الماضي، وانتهت المعركة بينهما لصالحه (أي لصالح ابن سلمان) رغم أن ابن نايف أكبر منه سناً بـ27 سنة.

وتقول “ديلي ميرور” وفقا لما نقله موقع “عربي 21″، إن ابن سلمان البالغ من العمر 32 عاما فقط يطمع بما هو أكبر بكثير من وضعه الحالي، حيث أن أعينه على العرش ويطمح لخلافة والده وتولي الحكم في السعودية.

وبحسب التقرير فان ابن سلمان يهيمن حاليا على احتياطات النفط في المملكة والتي تشكل مصدر الثروة الأساسي لكل العائلة الملكية في السعودية.