شهد إعلان المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، عن منح الروبوت “صوفيا” الجنسية السعودية موجة سخرية عارمة ممزوجة بالأسى والحزن والغضب من الحال الذي وصل له السعوديين.

وخلال تقديم الروبوت “صوفيا” لنفسها في حفل إعلان مشروع “نيوم”، فاجأ مقدم الحفل الجميع قائلا: ” “لدينا إعلان لك يا صوفيا… لقد وصلنا خبر للتو… ستكونين أول روبوت يحصل على الجنسية”، لتردُّ صوفيا والابتسامة على وجهها “إنها خطوة تاريخية، أنا فخورة بذلك”.

وعلق “القحطاني” على الامر قائا: ” صوفيا… أول روبوت بالعالم يُمنح الجنسية وجواز السفر .. والجنسية والجواز سعودي.. كبادرة رمزية لتبيان مستقبل #مشروع_نيوم #روبوت_بجنسية_سعودية”.

صوفيا… أول روبوت بالعالم يُمنح الجنسية وجواز السفر .. والجنسية والجواز سعودي.. كبادرة رمزية لتبيان مستقبل #مشروع_نيوم#روبوت_بجنسية_سعودية pic.twitter.com/8DrtjQQBPe — سعود القحطاني (@saudq1978) October 25, 2017

وما أن أعلن الخبر، حتى انهالت الردود الساخرة والأخرى البائسة من الحال الذي يفقد فيه المواطن السعودي جنسيته ويتم منحها لـ”روبوت” صناعي، معبرين عن صدمتهم من هذا الأمر.

وعلى الرغم من أن “صوفيا” أطلت على السعوديين برأس مليء بالأسلاك، إلا أنّ كثيرين انتقدوا ذلك، وطالبوا بتغطية رأسها، حتى إن منهم من ذهب أبعد من ذلك، وطالبها بارتداء العباءة.

الروبوت من إسرائيل؟ ولا صناعة سعودية — إيمان بنت عبدالعزيز (@eba_qat84) October 25, 2017

عادي تسافر بدون محرم — فــهــد | FAHAD (@Fah2d_SS) October 25, 2017

استاذ سعود القحطاني ابنائكم ابناء القبائل النازحة اولى بالجنسية والجواز من الروبوت. هناك الاف العوايل تذوق مرارة الحياة يوميا. كلي ثقة فيك — م.نايف العنزي (@EngNaief) October 25, 2017

مافيه بادره إنسانيه لـ #القبايل_النازحه #القبائل_العايده لهم 40سنه ؟! — منصور حواس (@AL_KHADDA) October 25, 2017

غطوها .. الله يستر عليها ولبسوها عباة فوق الرأس — عبدالله محمد المقرن (@AbdullahMMugrin) October 25, 2017

ياطويل العمر مايصير تقبلوني ريبورت

لي سنين بدون .. حتي الحديد صار معاه جنسية

حسبي الله ونعم الوكيل #القبائل_العائدة — ابوتركي العنزي (@bmcservice1) October 25, 2017

هههههههههه وبدون ولي عن جد نيالها😂😂😂 — Lama_alharthi‏‎‎🇸🇦 (@lamoshaa2011) October 25, 2017

الله كريم يامعالي المستشار نخلص من الاكترونيات .. يجي دورنا كابشر شكرآ ياوطني شكرآ من القلب — سعد العنزي#2030 (@agffddf) October 25, 2017

اقدر اقول عقبالي اصير روبوت 🙂✋🏻 — ‏ᴀʀᴇᴇᴊ ᴀʟɢʜᴀᴍᴅɪ  (@k27mx) October 25, 2017

أليس خلق الله أولى لتيسير أمور حياته بجنسية من قبائل النازحة وبدون ومواليد وأبناء المواطنات؟؟؟ — ḾøĦàḿḿãḑ Â₥îѓ (@Amir17161716) October 26, 2017

والروبوت صوفيا التي صممتها شركة هانسون روبوتيكس، تبلغ من العمر عاماً ونصف العام، تكاد لا تختلف عن البشر، بشرتها دافئة مثلنا تماماً، ولديها قدرة على التحكم بصوتها والتعبير عن مشاعرها خلال استماعها لحديث الشخص أمامها، حتى إنها استوحت شكلها من الممثلة الأميركية أودري هيبورن.