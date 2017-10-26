شن الأكاديمي الإماراتي المعارض الدكتور سالم المنهالي على “” بعد الإعلان عن من ” الجنسية خلال حفل إطلاق مشروع “نيوم” الذي اعلنه .

 

وزقال “المنهالي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ساخرا: ” ستتخلى #صوفيا عن جنسيتها #السعودية عندما ترى الفقر والفساد في بلاد خادم الحرمين #روبوت_بجنسية_سعودية

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” #صوفيا بجنسيتها #السعودية ستصبح زوجة رابعة لأحد وشيوخ #آل_سعود ! #روبوت_بجنسية_سعودية”.

 

واختتم “المنهالي” تغريداته قائلا: ” ستصبح #صوفيا عضو في تنظيم #داعش الإرهابي بعد أن تتحصل على تعليمها من المدرسة الوهابية ! #روبوت_بجنسية_سعودية”.

 

ووفقا لما رصدته (وطن) في تغريدة نشرها مستشار ولي العهد السعودي عبر صفحته بتويتر فإن “صوفيا” يعد أول روبوت بالعالم يُمنح الجنسية السعودية وجواز السفر السعودي.

 

وقال “القحطاني”: “مَنْح الجنسية والجواز السعوديَّيْن يأتي كبادرة رمزية لتبيان مستقبل مشروع نيوم”.

 

 