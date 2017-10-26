شن الأكاديمي الإماراتي المعارض الدكتور سالم المنهالي على “آل سعود” بعد الإعلان عن من الروبوت “صوفيا” الجنسية السعودية خلال حفل إطلاق مشروع “نيوم” الذي اعلنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وزقال “المنهالي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ساخرا: ” ستتخلى #صوفيا عن جنسيتها #السعودية عندما ترى الفقر والفساد في بلاد خادم الحرمين #روبوت_بجنسية_سعودية

ستتخلى #صوفيا عن جنسيتها #السعودية عندما ترى الفقر والفساد في بلاد خادم الحرمين#روبوت_بجنسية_سعودية — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) October 26, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” #صوفيا بجنسيتها #السعودية ستصبح زوجة رابعة لأحد أمراء وشيوخ #آل_سعود ! #روبوت_بجنسية_سعودية”.

واختتم “المنهالي” تغريداته قائلا: ” ستصبح #صوفيا عضو في تنظيم #داعش الإرهابي بعد أن تتحصل على تعليمها من المدرسة الوهابية ! #روبوت_بجنسية_سعودية”.

ستصبح #صوفيا عضو في تنظيم #داعش الإرهابي بعد أن تتحصل على تعليمها من المدرسة الوهابية !

#روبوت_بجنسية_سعودية — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) October 26, 2017

ووفقا لما رصدته (وطن) في تغريدة نشرها سعود القحطاني مستشار ولي العهد السعودي عبر صفحته بتويتر فإن “صوفيا” يعد أول روبوت بالعالم يُمنح الجنسية السعودية وجواز السفر السعودي.

وقال “القحطاني”: “مَنْح الجنسية والجواز السعوديَّيْن يأتي كبادرة رمزية لتبيان مستقبل مشروع نيوم”.