انفصلت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن زوجها الذي ارتبطت به قبل أن تدخل الوسط الفني، بعد 5 سنوات من الزواج.وفق ما أكدته وسائل إعلامٍ مصرية

ولم تكن ياسمين صبري تتحدث عن زواجها لوسائل الإعلام، لكنها أكّدت في لقائها مؤخراً في برنامج “صاحبة السعادة” مع النجمة إسعاد يونس، مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أنها متزوجة وأن زوجها يدعى محمد وتناديه “دودى” الا أنها لم تفصح عن أى تفاصيل اكثر من ذلك.

وخلال اللقاء، أطلقت ياسمين صبري مجموعةً من التصريحات المُفاجئة، والتي كان أبرزها الحديث عن تغيّر زوجها بعد 6 أشهر من الزواج، حيث زاد وزنه 20 كيلو، والسبب “طبيخي”، كما قالت.

وأشارت أيضاً إلى أنّ زوجها يعمل أكله بنفسه ويقوم بتجهيز الفطور لها.

في سياقٍ آخر، تستعد ياسمين لتصوير دورها في فيلم “الديزل” الذي تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام النجم محمد رمضان حيث تتعاون معه للمرة الثانية بعد مسلسل “الأسطورة” رمضان قبل الماضي.