قالت الممثلة التركية مريم أوزرلي الشهيرة بالسلطانة هيام، إنها لا تمانع في تناول العشاء مع أحد أثرياء الخليج مقابل مبلغ من المال.

وأكدت أنه تم عرض هذا الطلب عليها، وأنها ذهبت لهذا الموعد، وحصلت على أموال منه، مشيرةً إلى أنها تبرعت بتلك الأموال؛ “لأنني ببساطة لم أحصل على هذه الأموال من عملي، فأنا مجرد تناولت العشاء معه، وأنا لا أتحمل أموال بدون عرقي وعملي”.

في سياقٍ آخر، رفضت الفنانة التركية الاجابة على سؤالٍ حول علاقتها بالمذيع المصري باسل الزارو مقدم برنامج ET بالعربي على قناة MBC، حيث انتشرت عديد الأنباء مؤخراً حول علاقة عاطفية تجمعهما ببعض.