انقسم المجتمع السعودي إلى فريقين عقب تصريحات ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان أمس، الثلاثاء، عن ما وصفه بتيار “الصحوة” الذي انطلق في السعودية بعد العام 1979.. حسب قوله.

وكان “ابن سلمان” في تصريحات، الأمس، قد زعم أنه سيعيد المملكة إلى ما كانت عليه، من الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم وعلى جميع الأديان وعلى جميع التقاليد والشعوب. مضيفا في محاولة للتسويق لمنهجه العلماني ومحاولة جذب الفئة الشبابية “70 في المائة من الشعب السعودي أقل من 30 سنة وبكل صراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة سوف ندمرهم اليوم بإذن الله.” حسب زعمه.

والصحوة السعودية جماعة نشأت بدعم من علماء دين في حقبة الثمانينات عارضت بعض المظاهر الليبرالية في المجتمع السعودي، وكان من بين قادتها من الشيوخ المعاصرين سلمان العودة، وعائض القرني.

فريق من السعوديين أعلنوا رفضهم الواضح لتصريحات “ابن سلمان” التي وصفوها بأنها البداية لطمس الهوية الدينية السعودية، وبدء حقبة الانحلال والفجور بالمملكة بدعوى التحرر والانفتاحية.

أبو عبدالعزيز وعبر هاشتاج #محمد_بن_سلمان_ينهي_الصحوه غرد رافضا تصريحات ولي العهد “إذا كانت الصحوة هي سبب “تخلفنا” فلماذا إذاً مدحها الملك فهد رحمه الله! هذه إساءة كبيرة للملك فهد!”

https://twitter.com/rnfc909/status/922905601302319104

ودون حساب “درع الوطن”:”الصحوة هي التي دعمت في عهد الرجال عهد الابطال عهد خدام الاسلام ..ونحن على العهد باقون ”

الصحوة هي التي دعمت في عهد الرجال عهد الابطال عهد خدام الاسلام ..

ونحن على العهد باقون

pic.twitter.com/sTP8xWjupW

#محمد_بن_سلمان_ينهي_الصحوه — درع الــوطــن 🇸🇦 (@saud_nuz) October 24, 2017

وقال حساب “غافل الهم” مشيدا بـ الصحوة التي وصفها ابن سلمان بـ”تيار التطرف”: “الصحوة يعني ايش ؟ يعني ايمان علم ثقافة ادب كل المعاني الجميلة فيها اذا انهى الصحوة ؟ غفلة فقر قانون ضرائب تخلف ؟”

#محمد_بن_سلمان_ينهي_الصحوه

الصحوة يعني ايش ؟

يعني ايمان علم ثقافة ادب كل المعاني الجميلة فيها

اذا انهى الصحوة ؟

غفلة فقر قانون ضرائب تخلف ؟ — غافل الهم (@humidi222) October 24, 2017

مغرد آخر عبر عن خوفه من المجهول القادم بعد قرارات ولي العهد

#محمد_بن_سلمان_ينهي_الصحوه

من الآن الكل يعتمد على نفسه في تدريس عياله ماقال الله ورسوله

وتربيتهم التربيه الصحيحه ..👌🏻لان القادم مجهول ✋🏻 — me🕊🕊🌹 (@moonssbb) October 24, 2017

#محمد_بن_سلمان_ينهي_الصحوه

متخيلين أن :

-قيادة المرأة

-قانون التحرش

-الحفلات الموسيقية

-السينما

-القضاء على الصحوة

كلها حصلت في سنة وحده ؟ — خالد عبدالعزيز🇸🇦 (@KHALED_Z_KSA_24) October 24, 2017

#محمد_بن_سلمان_ينهي_الصحوة

وسعود القحطاني يستهزي من مساحات قطر

وصديقهم الثالث بشهر العسل مع امال ماهر سقوط مخزي للدوله الثالثه — RAZan|قصف (@qasf1414) October 24, 2017

#محمد_بن_سلمان_ينهي_الصحوة أقوى معركة في حياتك هي :

الثبات على الدين في زمن المتغيِّرات

اللهم ثبت قلبي على دينك — الحميدي {مدير كبير} (@alkaberkrem) October 24, 2017

واستشهد المغردون الرافضون لتصريحات ابن سلمان بكلمات قديمة للملك فهد عن الصحوة ودورها الإيجابي

حديث القائد العظيم الملك فهد يرحمه الله عن الصحوه ودورها الإيجابي ..#محمد_بن_سلمان_ينهي_الصحوه pic.twitter.com/RJcnCG9d58 — IBRA (@I_H_K11) October 24, 2017

نجحو الغرب في تغرييب ديننا وعقيدتنا وغزوبها وطننا عظم الله اجركم #محمد_بن_سلمان_ينهي_الصحوه pic.twitter.com/BpbPlo14ma — ? (@s_f52) October 24, 2017

#محمد_بن_سلمان_ينهي_الصحوة

لن يتغيرأي شيء في السعودية، فقط سيستبدلون مطبل بآخر، عبدالرحمن الراشد مكان العريفي وتركي الحمد مكان عايض القرني. — كرومويل (@alhajjajibnyusu) October 24, 2017

#محمد_بن_سلمان_ينهي_الصحوة

لن يتغيرأي شيء في السعودية، فقط سيستبدلون مطبل بآخر، عبدالرحمن الراشد مكان العريفي وتركي الحمد مكان عايض القرني. — كرومويل (@alhajjajibnyusu) October 24, 2017

وعلى الجانب الآخر رحب فريق من السعوديين بتصريحات “ابن سلمان”، مشيرين أنه قد جاء الوقت لانفتاح السعودية على العالم الخارجي.. حسب وصفهم.

رفيدة الأسلمية اول ممرضة في الاسلام كان ياخذها معه الرسول بالغزوات تعالج الصحابة بزمن الصحوه التمريض حرام واختلاط #محمد_بن_سلمان_ينهي_الصحوه — wg 👑 (@waaddddddd) October 24, 2017

الحمد لله الذي هيأ هذا الرجل لهذا الوطن في هذه المرحلة .#سندمر_التطرف #محمد_بن_سلمان_ينهي_الصحوه — خالد آل جلبان🇸🇦 (@K_S_Algelban) October 24, 2017

أكد الأمير محمد بن سلمان في حديثه أن المملكة ستنشر الإسلام الوسطي المنفتح،وأنها ستدمر كل الأفكارالمتطرفة _الصحوة#محمد_بن_سلمان_ينهي_الصحوة pic.twitter.com/ynU5e1lZoR — Hanan (@moon_11188) October 24, 2017

#محمد_بن_سلمان_ينهي_الصحوة احتاج بدل حياة عن سنين عمري اللي ضاعت في ظلام الصحوة البئيسة 😌 — AlAnoud (@Noudi_AlSadhan) October 24, 2017

وزعم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء في جلسة حوارية باليوم الأول لمنتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار” الذي تستضيفه المملكة حتى الخميس المقبل، “إن السعودية ستدمر أصحاب الأفكار المتطرفة، وسيعيش المجتمع حياة طبيعية.”

وأجاب “بن سلمان” مبررا استفسار حول أسباب التغييرات التي تعيشها السعودية اليوم قائلا: “إن مشروع الصحوة لم ينتشر لدينا إلا بعد عام 1979″، مؤكداً أن السعوديين كانوا يعيشون قبل ذلك حياة طبيعية.

وقال في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام: “سنعود إلى ما كنا عليه من الإسلام الوسطي المنفتح على العالم وكافة الأديان، لن نضيع 30 عاماً أخرى في التعامل مع الأفكار المتطرفة.”