أحرج مواطن سعودي مستشار “ابن سلمان” سعود القحطاني، بعد سخريته من مساحة قطر ومقارنتها بمساحة #مشروع_نيوم الذي أطلقته السعودية، أمس الثلاثاء بقيمة 500 مليار دولار.

وعبر مواطن سعودي يدعى “مشعان الضبعان” عن استيائه من تغريدة لسعود القحطاني الشهير بـ”دليم”، سخر فيها من مساحة قطر وطالب “القحطاني” بأن يبلغ حكومته أن السعوديين يريدون منازل كالتي توفرها قطر الصغيرة لمواطنيها وليس مشاريع وهمية كـ #نيوم.

طارررت جبهة #دليم

تحطون نفسكم مع مشاريعكم في مواقف بايخه pic.twitter.com/RWYXIGIEnW — نور 💘تميم المجد (@Nor__201) October 24, 2017

وكان سعود القحطاني كعادته بإقحام قطر في كل تغريداته منذ بدء الأزمة للإساءة لها، غرد بالأمس عن #مشروع_نيوم محاولا مرة أخرى الإساءة لقطر بقوله:”#مشروع_نيوم و #مشروع القدية أعلن عنها بحوالي 3 أشهر. مساحتهما أكبر من قطر بحوالي 6 مرات. أعرف حجمك ياصغير؛ فهذه هي السعودية.”.. بحسب نص تغريدته التي رصدتها (وطن).

وكشفت السعودية بالأمس عن مشروع كبير أُطلق عليه إسم “نيوم” يشتمل على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، وهو عبارة عن منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول، تشمل وجهة حيوية جديدة.

المشروع الذي يقع شمال غرب المملكة، والذي نشرت كامل تفاصيله وكالة الأنباء السعودية، سيوفر العديد من فرص التطوير بمساحة إجمالية تصل إلى 26,500 كم2، وسيتم دعمه بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل السعودية، صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.

وعبر سعوديون بمواقع التواصل عن استيائهم الشديد لتبديد النظام السعودي ثروات بلادهم في مثل هذه المشاريع “الترفيهية” التي تخدم فئة محددة من المجتمع، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بالمملكة فضلا عن انهيار حقوق الإنسان وقمع النظام السعودي لمعارضيه بأساليب وحشية رفضتها المنظمات الدولية.