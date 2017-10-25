وثق مواطن سعودي عبر مقطع مصور قام بتصويره في أحد الأماكن المجاورة للحرم المكي، عمليات ترويج وبيع لجميع أنواع المخدرات وطالب السلطات بسرعة التدخل.

وعقب الانتشار الواسع للمقطع بمواقع التواصل، وجَّه أمير منطقة مكة المكرمة بالإنابة، عبدالله بن بندر، اليوم الأربعاء، بالتحقيق في هذا المقطع.

ونشر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة بتويتر، تغريدة أُرفق بها المقطع المتداول رصدتها (وطن)، كما أوضحت التغريدة توجيهات أمير منطقة مكة بالإنابة عبدالله بن بند، الذي أمر مكافحة المخدرات بالتحقيق في مقطع متداول للترويج في أحد أحياء مكة واتخاذ مايلزم ثم رفع نتيجة التحقيق له.

ويُظهِر الفيديو المتداول مصور المقطع وهو يعلق على مشهد توافد “تجار الحبوب والحشيش” على حوش بن لادن بحي شارع المنصور كما ذكر، موجهًا رسالةً مباشرةً إلى مكافحة المخدرات: “معقولة ما تعرفون الموقع هذا؟”.

ووثق المصور مكان تجارة المخدرات، مضيفا أن موقع الترويج المُبلَّغ عنه، قريب للغاية من الحرم المكي الشريف.