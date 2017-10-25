واصل المغرد الإماراتي الشهير “مجتهد الإمارات” تسريباته حول مخطط ولي عهد أبو ظبي ومستشاره القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان، لافتا بأن المخطط يشمل اغتيال السلطان قابوس بن سعيد وعمل انقلاب عسكري وتنصيب شخص آخر، على حد قوله.

وقال “مجتهد الإمارات” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”على الأشقاء في سلطنة عمان الحذر هناك مخططات و مؤامرات يقودها محمد بن زايد تحاك ضد السلطنة و تهدف إلى نشر الفتنة الطائفية فى السلطنة”.

على الأشقاء في سلطنة عمان الحذر هناك مخططات و مؤامرات يقودها محمد بن زايد تحاك ضد السلطنة و تهدف إلى نشر الفتنة الطائفية فى السلطنة. — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) October 24, 2017

وأكد في تغريدة أخرى بأن “إغتيال السلطان قابوس ضمن المخطط الذى يحاك ضد سلطنة عمان و باختصار بدون تفاصيل أكثر .. يجرى التخطيط ل “إنقلاب عسكري” و تنصيب شخصية أخري”.

إغتيال السلطان قابوس ضمن المخطط الذى يحاك ضد سلطنة عمان

و باختصار بدون تفاصيل أكثر ..

يجرى التخطيط ل "إنقلاب عسكري" و تنصيب شخصية أخري …. — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) October 24, 2017

وكان “مجتهد الإمارات” قد كشف عن مؤامرة كبيرة يقودها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, ومستشاره القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان ضد سلطنة عمان، من خلال دعمهم للمعارضة العمانية المزعومة في مسندم وظفار.

وقال “مجتهد الإمارات” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” مصادر خاصة : محمد بن زايد و مستشاره “دحلان” يعملان على تمويل المعارضة العمانية في مسندم وظفار ، والتواصل مع معارضين قطريين وتمويلهم أيضا “.

مصادر خاصة : محمد بن زايد و مستشاره "دحلان" يعملان على تمويل المعارضة العمانية في مسندم وظفار ، والتواصل مع معارضين قطريين وتمويلهم أيضا .. — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) October 23, 2017

وأكد في تغريدة أخرى أنه ” وحتى الآن حسب المصادر تم تقديم ما يقارب ال 16 مليون دولار لوجهاء ومشايخ من محافظة مسندم”.

وحتى الآن حسب المصادر تم تقديم ما يقارب ال 16 مليون دولار لوجهاء ومشايخ من محافظة مسندم#عمان — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) October 23, 2017

واوضح “مجتهد الإمارات” أن محمد بن زايد يعتبر “امارة مسندم إمارة محتلة من سلطنة عمان ويطلقون عليها اسم امارة رؤوس الجبال”.

حيث يعتبر محمد بن زايد امارة مسندم إمارة محتلة من سلطنة عمان

ويطلقون عليها اسم امارة رؤوس الجبال — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) October 23, 2017

وأضاف ” فضلا عن تمويل المعارضة الإيرانية ولكن حتى اللحظة لم يتم دفع أموال للايرانيين كما و سيتم تمويل معارضيين قطريين بمبلغ 5 ملايين يورو هذا الشهر”.

فضلا عن تمويل المعارضة الإيرانية ولكن حتى اللحظة لم يتم دفع أموال للايرانيين

كما و سيتم تمويل معارضيين قطريين بمبلغ 5 ملايين يورو هذا الشهر — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) October 23, 2017

كما اكد “مجتهد الإمارات” على أن قيادة القوات المسلحة الإماراتية “تدفع رشاوي مالية لمليشيا الحوثي من أجل عدم مهاجمة مواقعها”، معربا عن توقعه بعدم تحرير صنعاء لهذا السبب.”

خاص : قيادة قواتنا المسلحة تدفع رشاوي مالية لمليشيا الحوثي من أجل عدم مهاجمة مواقعها ، لهذا لا اتوقع تحرير صنعاء — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) October 23, 2017

يشار إلى أن العلاقات بين الإمارات وسلطنة عمان حساسة للغاية، خاصة بعد الكشف عن عملية تجسس قادتها أبو ظبي عام 2011 ضد السلطنة والتي تم كشفها، في حين تحاول الإمارات استغلال البعد الطائفي والمذهبي لدىالسلفيين المتشددين السنة ضد المذهب الأباضي في السلطنة، وهو الامر الذي على دغعهم ما يبدو دفعها لفتح معسكرات خاصة بهم.