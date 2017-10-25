شهدت احدى المعاهد الازهرية في محافظة سوهاج المصرية فضيحة غير مسبوقة عقب انتشار مقطع فيديو لرقص بلدي داخل المعهد الازهري.

وبث الإعلامي محمد الباز، مقطع فيديو صادم خلال تقديمه برنامج “90 دقيقة” على قناة المحور، يظهر فيه مجموعة طلاب بمعهد ازهري وهم يرقصون بلدي على أنغام المزمار.

وعلق الباز قائلا: “أنا لا أدين منظومة الأزهر، ولكن عايز أسال شيخ الأزهر وكل المسؤولين عن المعاهد.. كيف تركتم هذا الأمر يحدث؟”.

وكان مقطع الفيديو قد أثار غضب السوشيال ميديا حيث انهالت العديد من التعليقات التي تدين المسئولين عن هذه الواقعة وعن حدوثها في مكان للعلم.