افتتحت شبكة “الجزيرة” مكتب جديد لها في مقر وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” في العاصمة واشنطن.

ويمثل المكتب إضافة جديدة لمكاتب الشبكة في الولايات المتحدة، ما يعزز قدرتها على توفير تغطية موسعة وذات مصداقية لمختلف أوجه الحياة في البلاد، بما فيها الشأن العسكري الأميركي.

وقال جيمي ماكنتاير، كبير مراسلي صحيفة “واشنطن إغْزامِنَر” في البنتاغون، إن الجزيرة تتمتع بسمعة جيدة بين أغلب مسؤولي البنتاغون، وهم يقدرون ما تقوم به، وهذا أحد أسباب وضعها على الشبكة التلفزيونية الداخلية في البنتاغون.

يذكر أن قناة الجزيرة انطلقت عام 1996، ثم توسعت لتصبح شبكة إعلامية بظهور قنوات ومعاهد منها: الوثائقية والإنجليزية والجزيرة مباشر، ومعهد الجزيرة للإعلام، ومركز الجزيرة للدراسات.