كشف الصحفي الفرنسي الكبير في صحيفة “لو فيجارو”، جيرجس مالبرونوت، ان مصر تقود من خلف الكواليس وساطة للمصالحة بين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس النظام السوري بشار الأسد.

وقال “مالبرونوت” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” مصر تعمل من خلف الكواليس لمصالحة بين سوريا والمملكة العربية السعودية، وفقا لمصدر دبلوماسي في الشرق الأوسط”.

I-L'Egypte travaille en coulisses à une réconciliation entre la Syrie et l'Arabie saoudite, selon un diplomate au Moyen-Orient. pic.twitter.com/ZHnPUZj2Al — Georges Malbrunot (@Malbrunot) October 25, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى أن “المحادثات التي عقدت في القاهرة لوقف التصعيد في ضواحي دمشق، تمت بين الجماعات المتمردة والسعوديين والمصريين والسوريين”.

Des négos se sont tenu au Caire pour 1 désescalade ds banlieues de Damas, entre groupes rebelles pro-saoudiens, Egyptiens et Syriens. — Georges Malbrunot (@Malbrunot) October 25, 2017

وأضاف الصحفي “مالبرونوت” أن” العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لروسيا مطلع هذا الشهر بأنه لا مشكلة لديهم في بقاء الأسد، لكن بشرط انسحاب إيران من سوريا”.

Durant sa visite à Moscou, le roi Salman aurait déclaré à Poutine qu'Assad peut rester au pouvoir mais que l'Iran doit se retirer de Syrie. — Georges Malbrunot (@Malbrunot) October 25, 2017

وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، أكدت أيضا أن المملكة العربية السعودية، هي “آخر المستسلمين” بشأن موقفها حول بقاء بشار الأسد، في سوريا.

وقالت الوكالة الأمريكية إن السعوديين لحقوا بأمريكا وأوروبا في إقرارهم بضرورة بقاء الأسد في حكم سوريا، وضرورة تنسيقهم العمل مع روسيا للوصول إلى تسوية كاملة وحل شامل، بشأن تلك الحرب الدائرة منذ 6 سنوات.

وأشارت “بلومبرغ” إلى أن ما يثبت تلك الفرضية، هو استضافة الرياض لمجموعات المعارضة لحثهم على الاتفاق مع الفصائل المتشددة على ضرورة أن يكونوا أقل إصرارا على رحيله الفوري.

وزار الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز روسيا في الرابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، والتقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، طالب خلاله ملك السعودية إيران بـ”الكف عن التدخل في الشرق الأوسط، وزعزعة الأمن والاستقرار فيه”، في وقت أكد فيه وزير الخارجية عادل الجبير أن بلاده تعمل بشكل وثيق مع روسيا من أجل توحيد المعارضة السورية.

ونشرت صحيفة “أرغومينتي إي فاكتي” الروسية وقتها حوارا مع الأكاديمي المختص بشؤون الشرق الأوسط، غريغوري كوساتش، الذي أعرب عن ثقته بأن المباحثات بين القيادتين الروسية والسعودية تناولت حتما لاعبا إقليميا ثالثا، هو إيران.