وجه الشيخ القطري سعود بن خالد آل ثاني، صفعة قوية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد تصريحه خلال الإعلان عن مشروع “نيوم” حول إصراره على عودة المملكة للإسلام المعتدل بعد أن عاشت لمدة 30 عاما في ظل أفكار متطرفة، على حد قوله.

وقال “آل ثاني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”ألا يوجد في المملكة رجل رشيد تصريح ولي العهد : سنعود للإسلام المعتدل ! هل نفهم أن حكم جدك وأعمامك رحمهم الله كان يدعم الإسلام المتطرف ؟!!”.

ألا يوجد في المملكة رجل رشيد تصريح ولي العهد : سنعود للإسلام المعتدل ! هل نفهم أن حكم جدك وأعمامك رحمهم الله كان يدعم الإسلام المتطرف ؟!! — سعود بن خالد آل ثاني (@saoud_k_althani) October 24, 2017

وكان ولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان، قد توعد بتدمير من وصفهم بـ”أصحاب الأفكار المتطرفة”، مؤكدا أن المملكة ستعود إلى ما أسماه الإسلام الوسطي المعتدل.

وأوضح “ابن سلمان” في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، الثلاثاء، أن السعودية ستعيش حياة طبيعية، مشددا على أنه لن يسمح بأن تضيع 30 سنة مقبلة من حياة الشعب بسبب “الأفكار المتطرفة”.

وقال: “70% من الشعب السعودي هو أقل من 30 سنة وبكل صراحة.. لن نضيع 30 سنة أخرى من حياتنا في التعامل مع أفكار متطرفة.. سوف ندمرهم اليوم وفورا”، مضيفا: “سننشر الإسلام الوسطي المنفتح على العالم وجميع الأديان”.

وأضاف: “اتخذنا خطوات واضحة في الفترة الماضية بهذا الشأن، وسوف نقضي على بقايا التطرف في القريب العاجل، ولا أعتقد أن هذا يشكل تحد، فنحن نمثل القيم السمحة والمعتدلة والصحيحة، والحق معنا في كل ما نواجه”.