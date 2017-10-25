اعترض عدد من المتظاهرين موكب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أثناء خروجه من مبنى البرلمان البريطاني، ووصفوا النظام السعودي بالقاتل.

وكان الجبير التقى أمس الثلاثاء أعضاء اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية في مجلس العموم بلندن لبحث عدد من الملفات، بينها الأزمة الخليجية.

وردد المتظاهرون هتافات تنتقد السياسات السعودية في المنطقة، خاصة الملف اليمني، واصفين النظام السعودي بالقاتل.

متظاهرون يعترضون موكب عادل الجبير في #لندن ويرفعون شعارات تصف النظام السعودي بالقاتل pic.twitter.com/XAbMGz8dgQ — الجزيرة – الخليج (@AJA_Gulf) October 24, 2017

وكان ناشطون يمنيون نظموا أمس وقفة أمام مقر ممثلية الأمم المتحدة في العاصمة الألمانية برلين، للتنديد بالانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من جهة، والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من جهة أخرى.

وسلّم المحتجون رسالة إلى مكتب الممثلية تطالب المنظمة الأممية بالضغط لإيقاف الصراع في اليمن، كما قدموا إحصائية بأعداد الضحايا من الأطفال الذين سقطوا جراء القصف العشوائي للحوثيين والتحالف العربي.