شوهدت الممثلة التركية “هانده دوجاندمير”، في أحد الملاهي الليلة مع الممثل التركي “يغيت أوزشانار”، حيث كان يقبلها، مما أثار جدلا واسعا بين جماهير الفنانة.

ورأى بعضهم أن ما حدث مشهد من الفيلم الذي يجمع بين هانده ويغيت، ويحمل اسم “فريق الخاسرين”، بينما أشار آخرون إلى احتماليّة وجود علاقة حب بينهما، وخيانة لحبيبها الممثل “ميرت فيرات”.بحسب الصحف التركية

ولم يعلق أي من النجمين على الواقعة حتى الآن.

يذكر أن “هانده” تجمعها علاقة عاطفية بـ”ميرت فيرات” منذ عام تقريبا.

واشتهر “أوزشانار” في الوطن العربي بدور “رضا” في مسلسل “جسور والجميلة”، بينما اشتُهرت “دوجاندمير” باسم “زينب” .