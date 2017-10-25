أفحم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرية السابق حمد بن جاسم آل ثاني، في لقاء له على الهواء مستشار ولي عهد السعودية “سعود القحطاني” بعد سخريته من مساحة قطر في تغريدة له عن مشروع “نيوم”.

وردا على إساءة مستشار “ابن سلمان” الشهير بـ”دليم”، قال “آل ثاني” في لقاء له على تلفزيون قطر مساء اليوم، في إشارة إلى تغريدة “القحطاني” دون أن يذكر اسمه:” ليس هناك حاجة لأن يقول السعوديون عندما يفتتحوا مشروعا أنه أكبر من قطر 4 مرات .. فنحن نعرف ذلك ولا يضرنا”

الشيخ حمد بن جاسم : ليس هناك حاجة لأن يقول السعوديون عندما يفتتحوا مشروعا أنه أكبر من قطر 4 مرات .. فنحن نعرف ذلك ولا يضرنا pic.twitter.com/9mAXf7rBUW — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) October 25, 2017

وكان سعود القحطاني كعادته بإقحام قطر في كل تغريداته منذ بدء الأزمة للإساءة لها، غرد بالأمس عن #مشروع_نيوم محاولا مرة أخرى الإساءة لقطر بقوله:”#مشروع_نيوم و #مشروع القدية أعلن عنها بحوالي 3 أشهر. مساحتهما أكبر من قطر بحوالي 6 مرات. أعرف حجمك ياصغير؛ فهذه هي السعودية.”.. بحسب نص تغريدته التي رصدتها (وطن).

وأعلنت السعودية، أمس الثلاثاء، عن مشروع كبير أُطلق عليه إسم “نيوم” يشتمل على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، وهو عبارة عن منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول، قال إنها تشمل وجهة حيوية جديدة.

المشروع الذي يقع شمال غرب المملكة، والذي نشرت كامل تفاصيله وكالة الأنباء السعودية، سيوفر العديد من فرص التطوير بمساحة إجمالية تصل إلى 26,500 كم2، وسيتم دعمه بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل السعودية، صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.

ويخشى سعوديون أن يكون هذا المشروع أيضا ضمن قائمة مشاريع “ابن سلمان” الوهمية التي لا وجود لها إلا بفضاء التويتر ووسائل الإعلام للترويج للمك السعودي المرتقب.