تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لداعية سعودي يفتي فيه لولي الأمر بسجن وقتا وإبادة كل من يشارك أو يدعم المظاهرات سواء بقول او فعل أو حتى كتابة، معتبرا بأن هذه الأفعال معصية لله.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد الشيخ خلال إلقائه خطبة الجمعة في أحد مساجد المملكة، “يا أيها المسلمين..من عصى الله بأي أسلوب كان سواء كان بتحرض على المظاهرات أو تأييد أو رضا أو سكوت عند سماع من يتكلم بها أو فعل لها او مشاركة فيها بأي نوع من أنواع المشاركة بكلمة أو كتابة أو رأي أو سكوت على هذه الأشياء فهو عاص لله ورسوله وإمام المسلمين (الملك سلمان)!”.

وأضاف قائلا: “ذلك ان الله تعالى اوجب علينا طاعته وطاعة رسوله وولي الامر، فمن خالف ذلك فهو عاصي، ومن تسبب في فساد أو فتنة بأي نوع من انواع التسبب بكلمة أو بقول او بفعل أو بأي تصرف أو تأييد أو رضا أو غير ذلك من الامور فهو عاص لله جل وعلا ويستحق العقوبة لما يراه ولي الامر من سجن وقتل وإبادة وغير ذلك من الامور”.