تداول سعوديون بـ “تويتر” مقطعا مصورا لـ”روبوت آلي” لفت الانتباه بإحدى جلسات مبادرة جلسة الاستثمار بالرياض اليوم.

ووفقا لما رصدته (وطن) في تغريدة نشرها سعود القحطاني مستشار ولي العهد السعودي عبر صفحته بتويتر فإن “صوفيا” يعد أول روبوت بالعالم يُمنح الجنسية السعودية وجواز السفر السعودي.

صوفيا… أول روبوت بالعالم يُمنح الجنسية وجواز السفر .. والجنسية والجواز سعودي.. كبادرة رمزية لتبيان مستقبل #مشروع_نيوم#روبوت_بجنسية_سعودية pic.twitter.com/8DrtjQQBPe — سعود القحطاني (@saudq1978) October 25, 2017

وقال “القحطاني”: “مَنْح الجنسية والجواز السعوديَّيْن يأتي كبادرة رمزية لتبيان مستقبل مشروع نيوم”.

وظهر الروبوت “صوفيا” وهو يتحدث ويناقش أحد المسؤولين في مؤتمرات وحوارات مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تحتضنها الرياض.

وأعلن ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان، أمس الثلاثاء، عن مشروع كبير أُطلق عليه إسم “نيوم” يشتمل على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، وهو عبارة عن منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول، قال إنها تشمل وجهة حيوية جديدة.

المشروع الذي يقع شمال غرب المملكة، والذي نشرت كامل تفاصيله وكالة الأنباء السعودية، سيوفر العديد من فرص التطوير بمساحة إجمالية تصل إلى 26,500 كم2، وسيتم دعمه بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل السعودية، صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.

ويخشى سعوديون أن يكون هذا المشروع أيضا ضمن قائمة مشاريع “ابن سلمان” الوهمية التي لا وجود لها إلا بفضاء التويتر ووسائل الإعلام للترويج للمك السعودي المرتقب.