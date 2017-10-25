تداول سعوديون بـ “” مقطعا مصورا لـ”روبوت آلي” لفت الانتباه بإحدى جلسات مبادرة جلسة الاستثمار بالرياض اليوم.

 

ووفقا لما رصدته (وطن) في تغريدة نشرها مستشار ولي العهد السعودي عبر صفحته بتويتر فإن “” يعد أول روبوت بالعالم يُمنح الجنسية وجواز السفر السعودي.

 

 

وقال “القحطاني”: “مَنْح الجنسية والجواز السعوديَّيْن يأتي كبادرة رمزية لتبيان مستقبل ”.

 

وظهر الروبوت “صوفيا” وهو يتحدث ويناقش أحد المسؤولين في مؤتمرات وحوارات مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تحتضنها .

 

وأعلن ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان، أمس الثلاثاء، عن مشروع كبير أُطلق عليه إسم “” يشتمل على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، وهو عبارة عن منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول، قال إنها تشمل وجهة حيوية جديدة.

 

المشروع الذي يقع شمال غرب المملكة، والذي نشرت كامل تفاصيله وكالة الأنباء السعودية، سيوفر العديد من فرص التطوير بمساحة إجمالية تصل إلى 26,500 كم2، وسيتم دعمه بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل السعودية، صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.

 

ويخشى سعوديون أن يكون هذا المشروع أيضا ضمن قائمة مشاريع “ابن سلمان” الوهمية التي لا وجود لها إلا بفضاء التويتر ووسائل الإعلام للترويج للمك السعودي المرتقب.

 