اشترى أوروبيّ -طلب عدم الكشف عن هويته-، ورقتين خطّ عليهما عالم الفيزياء الأشهر في العالم ألبرت أينشتاين عبارات عن نظرته للحياة السعيدة، بـمليون و56 الف دولار، حسبما أعلنت دار “وينرز” للمزادات في القدس المحتلة.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، إن الورقتين التي كتب عليهما “أينشتاين” نظريته عن السعادة، أعطاهما لساعي بريد في طوكيو عام 1922 بدلا من منحه بقشيشا آنذاك، وقال له إنه أن كان محظوظا، فإن هذه الورقة قد تكون قيمة.

وعندما دخل ساعي البريد إلى غرفته لتوصيل طرد، لم يكن لدى أينشتاين أي نقود ليمنحها له كبقشيش. وكان أينشتاين آنذاك قد علم أنه فاز بجائزة نوبل فى الفيزياء، وكان فى اليابان لجولة من المحاضرات، بحسب BBC.

وبدلا من النقود، منح أينشتاين ساعي البريد مذكرة موقعة، مستخدما ورق فندق إمبريال هوتل في طوكيو، كتب عليها جملة واحدة بالألمانية “حياة هادئة متواضعة تجلب سعادة أكبر من السعي وراء النجاح والقلق الدائم الذي يأتي معه”.

وكتب أينشتاين في مذكرة كتبت في الوقت ذاته “عندما توجد عزيمة، توجد وسيلة لتحقيق ما تصبو إليه”.

وبيعت تلك المذكرة بـ 240 ألف دولار، حسبما قالت دار وينرز للمزادات.

ونقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية عن متحدث باسم دار المزادات قوله “كان هذا الرقم قياسيا بالنسبة لوثيقة تباع في مزاد في إسرائيل”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المزاد على الورقتين بدأ بـ2000 دولار لينتهي برقم غير متوقع على الإطلاق وهو 1.56 مليون دولار.

وقالت دار المزادات، إن المبلغ الذي بيعت به المذكرتان كان أعلى بكثير من التقديرات، لافتة إلى أن البائع هو ابن شقيق ساعي البريد.