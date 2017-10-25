أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، أن دولة قطر فرضت بالتعاون مع مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات تستهدف 11 شخصاً وكيانين من القياديين والممولين والمسهّلين للأعمال الإرهابية لتنظيم “داعش”.

وأشارت اللجنة، في بيان لها اليوم، نقلته وكالة الأنباء القطرية “قنا”، إلى أن دولة قطر تعمل مع وزارة الخزانة الأمريكية والدول الأعضاء في مركز مكافحة تمويل الإرهاب (TFTC) لفرض عقوبات مشتركة على أبرز الإرهابيين والداعمين لهم.

ووفقا للبيان تأتي هذه العقوبات في إطار إجراء جماعي اتخذته كافة الدول الأعضاء في مركز مكافحة تمويل الإرهاب (TFTC) وهي: (الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة).

ونتيجة لهذه الإجراءات، فرضت دولة قطر بحسب “قنا” عقوبات على 11 شخصاً وكيانين بموجب المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2017، وبالتالي، يخضع هؤلاء الأشخاص وهذان الكيانان لعقوبات من بينها تجميد الأصول وحظر السفر، مما يؤكد على التزام دولة قطر التام والمتواصل بمكافحة الإرهاب وتمويله.

وعقب اللواء المهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب على قائمة العقوبات المفروضة، قائلا” شددت دولة قطر الإطار التشريعي الخاص بمكافحة الإرهاب وأصدرت قواعد جديدة حول تعريف الإرهاب وتمويله.. ونحن ملتزمون باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لدحر الإرهاب بكل أشكاله وسنستمر بالعمل جنباً الى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية لفرض العقوبات على كل الذين يسهّلون للأنشطة الإرهابية”.

يشار إلى أن دولة قطر وقعت في شهر يوليو من عام 2017م مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية تعزيزاً للتاريخ الطويل في التعاون والشراكة بين الدولتين. وشملت هذه المذكرة مجالات رئيسية في مكافحة الإرهاب كتبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة تمويل الإرهاب وتبادل الخبرات.

كما تم الإعلان عن تأسيس مركز مكافحة تمويل الإرهاب (TFTC) في شهر مايو2017م الذي يهدف إلى تسهيل التنسيق وتبادل المعلومات الاستخباراتية وبناء قدرات الدول الأعضاء في المركز، لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة الإرهابية ذات الصلة التي تهدد أمن الدول الأعضاء.

وأشارت وكالة الأنباء القطرية، إلى أنه بموجب المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب، تم إدراج الأشخاص والكيانين التاليين على قائمة الإرهاب:

عادل عبده فرج عثمان الذبحاني (يمني الجنسية)

رضوان محمد حسين علي كنعان (يمني الجنسية)

خالد عبدالله صالح المرفدي (يمني الجنسية)

سيف عبدالرب سالم الرياشي (يمني الجنسية)

أبو سليمان العدني (يمني الجنسية)

نشوان الوالي اليافعي (يمني الجنسية)

خالد سعيد قابش العبيدي (يمني الجنسية)

بلال علي محمد الوافي (يمني الجنسية)

نايف صالح سالم القيسي (يمني الجنسية)

عبدالوهاب محمد عبدالرحمن الحميقاني (يمني الجنسية)

هاشم محسن عيدروس الحميد (يمني الجنسية)

مؤسسة الرحمة الخيرية (مؤسسة يمنية)

سوبرماركت الخير (مؤسسة يمنية).