سخر السياسي والناشط المصري المهندس ممدوح حمزة، من الحملة التي وصفها بـ”المسرحية الهزلية” والتي تدعو لترشيح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مشيرا إلى أنها حملة مصطنعة للنظام لإعادة تدوير رئيس النظام المصري.

وقال “حمزة” في تغريدة دونها عبر نافذته الخاصة بـ”تويتر” رصدتها (وطن):”علي السيسي ان يصدر تعليمات لإيقاف المسرحية الهزلية السوقية لجمع توقيعات علي استمارة خائبة : ” والنبي ياباشا رشح نفسك ” ريحتها وحشه”.

علي السيسي ان يصدر تعليمات لإيقاف المسرحية الهزلية السوقية لجمع توقيعات علي استمارة خائبة : " والنبي ياباشا رشح نفسك "

ريحتها وحشه — Mamdouh Hamza (@Mamdouh_Hamza) October 23, 2017

وعلى غرار حملة “تمرد” التي تم تدشينها عام 2013 وبدعم مباشر من المخابرات المصرية والجيش لعزل الرئيس السابق محمد مرسي، أطلق حزب “مستقبل وطن” المقرب من المخابرات والرئاسة، حملة “علشان نبنيها “، لدعم ترشح عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية.

وقد نظمت أمانة الحزب بجميع المحافظات اجتماعات بأمناء المراكز للإعلان عن بدء الحملة بمختلف المراكز، وتم نشر لجان في الشوارع تدعو المواطنين للتوقيع على الورقة التي تم تصميمها لهذا الغرض.

وكان أول المستجيبين لهذه الحملة، الفنانون والإعلاميون، حيث نشرت وسائل الإعلام المصرية صورا لعدد كبير منهم أثناء توقيعهم على الورقة المخصصة للحملة، في حين تباهى عدد منهم بنشر صورته عبر حسابه بإنستجرام اثناء التوقيع من أمثال الفنانة غادة عبد الرازق، وتامر عبد المنعم وغيرهم.

من جانبهم وردا على هذه الحملة، أطلق ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان: ” #مش_عايزينك”، وتصدر “الترند” المصري، استنكروا فيه مثل هذه الدعوة ومعبرين عن رفضهم لترشح “السيسي” مرة أخرى، معددين ما وصفوها بالكوارث التي شهدتها مصر في عهده.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المصرية سوف تقام في بداية النصف الثاني للعام المقبل.