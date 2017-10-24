نشرت الصحفية المصرية والمتخصصة بالشأن السيناوي، منة الزملوط، مقطع فيديو قالت إنه التقط من داخل إحدى المدرعات التي كانت متوجهة للقبض على المجموعة المسلحة في منطقة الواحات، قبل أن يتم نصب كمين لهم وإيقاع خسائر فادحة في صفوف القوات.

وقالت “الزملوط” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” #خاص . ضُباط الشرطة في حملة الواحات وهم بالطريق داخل المدرعة قبل الهجوم الذي شنه مسلحين علي الآليات وأفراد الحملة”.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فقد شخص بزي شرطة ويحمل على كتفه شارة لرتبته العسكرية وهو يقود المدرعة ، في حين لم يدر حديث على لسان الموجودين فى الفيديو سوى أن المصور الذي التقته ألقى التحية على أحدهم.

و ظهر في خلفية الفيديو صوت لأغنية شعبية ويبدو أنهم متجهون صوب منطقة صحراوية .

وأضافت في تدوينة أخرى موضحة أن ” هذا الفيديو وصلني من شخص كما عرف نفسه انه ضابط صديق لأحد الضباط اللذين قتلوا في حملة واحات الجيزة وطلب مني نشره فقط و عدم التعليق مني عليه . وتم كما طلب”.

هذا الفيديو وصلني من شخص كما عرف نفسه انه ضابط صديق لأحد الضباط اللذين قتلوا في حملة واحات الجيزه وطلب مني نشره فقط و عدم التعليق مني عليه . وتم كما طلب ✋ — Mona El-Zamlout (@moonsinai106) October 24, 2017

يذكر أن كمينا نصب لأفراد من الشرطة المصرية مساء الجمعة الماضي، بالصحراء الغربية جنوب غرب القاهرة أسفر عن مقتل 58 وفقد الاتصال مع عدد آخر على رأسهم ضابط برتبة نقيب يدعى محمد الحايس .