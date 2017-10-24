يسعى الكثيرون بحثاً عن وظيفةٍ تُدرّ عليهم أموالاً طائلة، وإذا كنت منهم تبحث عن طريقةٍ للعمل بوظيفةٍ في “جوجل” أو “فيسبوك”، براتبٍ مميز في 6 أشهر، قدّمت شبكة “CNBC” في تقريرٍ لها الطريقة لذلك .

وينقل التقرير عن أحد مسؤولي المقابلات الفنية في “فيسبوك”، قوله: إنه إذا كانت الوظيفة فنية؛ كمبرمج أو مصمم برامج، فستكون الإجراءات على النحو التالي:

المقابلات الهاتفية: وهي محادثتان أو 3 محادثات، والغرض منها التأكد من أن المتقدم مؤهل لتلك الوظيفة، وتركز المحادثات الهاتفية على بعض الأسئلة الرياضية السهلة، كما أن هذه المحادثات الهاتفية تستكشف أن المتقدم مناسب لأجواء الشركة.

المقابلات المكتبية: في حال اجتياز المتقدم للمقابلات الهاتفية، ينتقل إلى المقابلات المكتبية، وهي أربع مقابلات، الأولى والثانية لاكتشاف مهارات البرمجة لدى المتقدم للوظيفة، ومعرفة دقة الترميز.

أما المقابلة الثالثة فهي لتصميم النظم، وتختبر مهارات المتقدم البرمجية، ومعرفته بالأنظمة الحاسوبية المطلوبة للوظيفة.