يسعى الكثيرون بحثاً عن ٍ تُدرّ عليهم أموالاً طائلة، وإذا كنت منهم تبحث عن طريقةٍ للعمل بوظيفةٍ في “” أو “”، براتبٍ مميز في 6 أشهر، قدّمت شبكة “CNBC” في تقريرٍ لها الطريقة لذلك .

 

وينقل التقرير عن أحد مسؤولي المقابلات الفنية في “فيسبوك”، قوله: إنه إذا كانت الوظيفة فنية؛ كمبرمج أو مصمم برامج، فستكون الإجراءات على النحو التالي:

 

  • المقابلات الهاتفية: وهي محادثتان أو 3 محادثات، والغرض منها التأكد من أن المتقدم مؤهل لتلك الوظيفة، وتركز المحادثات الهاتفية على بعض الأسئلة الرياضية السهلة، كما أن هذه المحادثات الهاتفية تستكشف أن المتقدم مناسب لأجواء الشركة.

 

  • المقابلات المكتبية: في حال اجتياز المتقدم للمقابلات الهاتفية، ينتقل إلى المقابلات المكتبية، وهي أربع مقابلات، الأولى والثانية لاكتشاف مهارات البرمجة لدى المتقدم للوظيفة، ومعرفة دقة الترميز.

 

  • أما المقابلة الثالثة فهي لتصميم النظم، وتختبر مهارات المتقدم البرمجية، ومعرفته بالأنظمة الحاسوبية المطلوبة للوظيفة.

 

  • المقابلة الرابعة: هي السلوكية فهي تختبر مدى ملاءمة الموظف لأجواء الشركة، وذلك من خلال الأسئلة التالية؛ هل تستطيع العمل مع فريق لتحقيق هدف واحد؟ كيف كان عملك السابق من ناحية إنتاجيتك وإنجازاتك؟.

 

 