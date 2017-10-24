أعلن في السعودية عن وفاة الشيخ صالح بن غانم السدلان (80 عامًا)، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

وكان الشيخ السدلان قد أُدخل العناية المركّزة بقسم عناية القلب في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني، إثر أزمة صحية ألمّت به.

وتداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي آخر مقطع فيديو للشيخ “السدلان” .

#الشيخ_صالح_بن_غانم_السدلان

هذا كان أخر مقطع لشيخ صالح السدلان قبل مرضة ودخولة غرفة العناية المركزة الله يرحمة ويغفر له . pic.twitter.com/iiYZUaKCcV — خالد عبدالعزيز🇸🇦 (@KHALED_Z_KSA_24) October 24, 2017

ونشر الشيخ الكويتي مشاري العفاسي فيديو للشيخ صالح السدلان وهو يودع ويبشر الشيخ عبدالله التويجري على فراش الموت.