اندلع اشتباك عنيف بين مجموعة من الرجال والنساء، قيل إنها وقعت في كورنيش محافظة الخفجي في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، بينما لم يصدر حتى الآن أي تعقيب من الجهات الأمنية على الفيديو.

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن المشاجرة اندلعت عندما أقدمت مجموعة من الشباب على ضرب رجل كان بصحبة أسرته في نزهة على الكورنيش، في حين قال آخرون إن المشاجرة اندلعت بسبب الأطفال.

وظهر في فيديو متداول اشتباك بالأيدي بين الرجال والنساء، وسط تعالي الصراخ والصياح، وسقط أحد الرجال على الأرض لينهال عليه آخرون بالضرب، في حين كان البعض الآخر يدافع عنه، بحسب موقع “أخبار 24”.