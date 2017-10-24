ضجة واسعة بمواقع التواصل أثارها مقطع فيديو بثه ناشطون بتويتر، يرصد مجموعة من الفتيات يقدن الدرجات على كورنيش جدة بالسعودية.

أوضح مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “عكاظ”، شخصين يقومان بتصوير مجموعة من الفتيات وهن يقدن الدراجات في مشهد لم يعتاده المجتمع السعودي المحافظ، ويعلقان بـ”جدة غير”.

يشار إلى أن مرور محافظة جدة كان قد أوقف فريقاً نسائياً لقيادة الدراجات منذ فترة؛ وذلك لعدم حصولهن على تصريح من هيئة الرياضة.

وجرد النظام السعودي أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صلاحياتهم طبقا لقانون جديد صدر عن مجلس الوزراء.

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك , مثل تقليم أظافر هيئة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، وانتشار مشاهد العري وحفلات الغناء بشكل علني في المملكة.