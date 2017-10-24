تداول مستخدمون لموقع “تويتر”، فيديو للفنان وائل كفوري، ظهر فيه وهو يتبادل قبلًا حميمة مع الممثلة نادين الراسي، أثناء تواجده في نادٍ ليلي قبل أيام لاحياء حفل فنيّ

وسبق أن انتشر فيديو يجمع كفوري بالراسي وهما يمسكان بيد بعضيهما أثناء غنائه أغنية “يا ضلي يا روحي”، قبل أن ينتشر مقطع فيديو وهما يقبلان بعضهما.