تداول مستخدمون لموقع “تويتر”، فيديو للفنان ، ظهر فيه وهو يتبادل قبلًا حميمة مع الممثلة ، أثناء تواجده في نادٍ ليلي قبل أيام لاحياء حفل فنيّ

 

وسبق أن انتشر فيديو يجمع كفوري بالراسي وهما يمسكان بيد بعضيهما أثناء غنائه أغنية “يا ضلي يا روحي”، قبل أن ينتشر مقطع فيديو وهما يقبلان بعضهما.

 