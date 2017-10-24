تعليقا على الظهور المفاجئ للكاتب الأردني “يوسف علاونة” مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وهجومه العنيف ضد قطر نشر الكاتب القطري البارز عبدالله العذبة مقطعا مصورا لـ”علاونة” وهو يدافع عن إسرائيل ويصف جيش الاحتلال بـ”جيش الدفاع”.

ويبين المقطع القديم لـ”علاونة” الذي نشره “العذبة” عبر صفحته بتويتر، أن من يساند ويدعم الإسرائيليين ضد أبناء فلسطين ليس بغريب عليه أن يصبح بوقا لـ “ابن زايد” ويهاجم معارضيه مقابل حفنة من “الرز” الإماراتي.

ووصف “العذبة” في تغريدته وفقا لما رصدته (وطن) يوسف علاونة بـ”الحقير” بسبب تسميته جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ”جيش الدفاع”.

علاونة يتحدى #دليم، من منهما سيصب القهوة لجيش حرب الكيان الصهيوني؟

في الآن ذاته، لا يستحي الحقير من تسميته بجيش "دفاع"! pic.twitter.com/hB0TzF9XWO — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) October 24, 2017

جاء ذلك في وقت كشف فيه حساب “مجتهد الإمارات” عن اجتماع القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان بالكاتب الأردني يوسف علاونة سرا.

وقال مجتهد الإمارات” في تدوينات له عبر حسابه بموقع “تويتر”:” يوسف علاونة التقى دحلان سرا لماذا يخفي هذه الحقيقة عن جمهوره؟ الرجل تم عمل غسيل مخ له بالمال و الأيام القادمة ترقبوا مواقف سياسية ساخنة له”.

يوسف علاونة التقى دحلان سرا

لماذا يخفي هذه الحقيقة عن جمهوره؟

الرجل تم عمل غسيل مخ له بالمال

و الأيام القادمة ترقبوا مواقف سياسية ساخنة له. pic.twitter.com/OCgIpxi5Qd — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) October 23, 2017

ويشار إلى ان الكاتب الأردني يوسف علاونة قد خصص العديد من الفيديوهات عبر قناته على موقع “يوتيوب” خلال الفترة الاخيرة للهجوم على قطر والدفاع عن السعودية والإمارات ودول الحصار كاملة، بعد أن كان من أشد المهاجمين للمملكة العربية السعودية.

وتعصف بالخليج منذ 5 يونيو/حزيران الماضي أزمة كبيرة، بعد ما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بزعم “دعمها للإرهاب”.

من جهتها، نفت الدوحة جملة الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة بأنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني.