لم يجد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، طريقة لإيصال فكرة #مشروع_نيوم الذي أطلقه اليوم للمذيعة التي تحاوره سوى إخراج هاتفي جوال من جيبه أحدهما قديم والآخر حديث ليشرح فكرته، الأمر الذي أثار سخرية النشطاء من ما وصفوه بـ”سطحية” ولي العهد السعودي.

ووفقا لمقطع تداوله النشطاء لـ “ابن سلمان” أثناء جلسة حوارية في منتدى مستقبل الاستثمار في الرياض، اليوم الثلاثاء، أخرج ولي العهد السعودي من جيبيه هاتفين: جهاز ذكي والآخر تقليدي، وأوضح أن ما ستكون عليه منطقة “نيوم” هو بمثابة الفرق بين هذا الجهاز وذاك.

وتساءل الأمير محمد: “ما هو نيوم بشكل مختصر؟، وأجاب قائلا: “الفرق الذي سيكون في منطقة نيوم، هو مثل الفرق بين هذا الهاتف وهذا الهاتف، هذا ما سوف نعمله في داخل نيوم”.

#سمو_ولي_العهد يستخدم هاتف جوال قديم وآخر حديث لتوضيح الفرق بين #مشروع_نيوم والمشروعات الأخرى الحالية. pic.twitter.com/l7UHMr6wMY — فهد بن رسلان 🇸🇦 (@fahad_raslan) October 24, 2017

وسخر النشطاء من قيام شخص المفترض أنه سيعلن ملكا قريبا لأكبر دولة عربية بالمنطقة، بمثل هذا المثال “السطحي” للتدليل على مقصده.

ووصف النشطاء ولي العهد السعودي بـ “الشاب الساذج” الذي سيذهب بالمملكة للهاوية.

الناس تطورت وتشرح المشاريع وتطرحها بتقنيات عاليه وهو ولي عهد وجايب جواليين لشرح المشروع العالمي😂لا لا صراحه شكل المشروع نقله مبروك تستاهلون — (التميميه القطريه) (@NN_3003) October 24, 2017

الدب الداشر للنوكيا؟!!!!📱

ودليم الفلس…..مسوق النوكيا

ولد النعاشه……المستوردللنوكيا👏🏼😅😅😝 — ‏ٱڷﺣ̭͠ۈڔآڷنُـ؏ـێـمِﯥ (@al7ooralnaimi) October 24, 2017

اتذكر اني قدمت برزنتيشن عن الفرق بينهم في اول سنة تأسيسية لي في الجامعة سنة ٢٠٠٨😂 — Maryam (@MaryamSAljassim) October 24, 2017

يقولون انه يبيع شرائح مشروعه الجديد😂😂😂😂 — صريح (@Manqtr1) October 24, 2017

😂😂😂😂😂😂

يا دليم قدامكم 100 سنة لما تحصلون قطر

فى التعليم والصحة ومستوى المعيشة

شكله ولى عهدك بن سلمان

ما فهمان شئ

الله يستر على الشعب 😂😂 — DR.AHMED DENTIST (@DrMedooa20) October 24, 2017

الحين هالدب جايب معاه في مخباه هالتلفونين عشان يوضح وجه نظره ؟!! 😂😂😂😂😂 صدق انكم قطيع اغنام اذا هذا قائدكم — ابو كرباج (@hidden_man3) October 24, 2017

رغم ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في السعودية خاصة بعد الانخفاضات الكبيرة بأسعار النفط والصفقات التي عقدها “ابن سلمان” بمليارات الدولارات مع ترامب وروسيا واستنزاف ثروات المملكة، أعلن ولي العهد السعودي اليوم عن #مشروع_نيوم الجديد بقيمة 500 مليار دولار.

وتقع المنطقة التي سيقام بها #مشروع_نيوم شمال غرب المملكة، على مساحة 26,500 كم2، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كم، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2,500 متر، وسيتم دعم المشروع بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة.

وعبر نشطاء بتويتر عن تخوفهم من أن يكون هذا المشروع الذي يروج له “ابن سلمان” ويبشر السعوديين بأنه سيكون حلا لجميع مشاكلهم، كغيره من المشاريع الوهمية الكثيرة التي أعلن عنها منذ إطلاقه رؤية 2030 لكنها لم تكن سوى مشاريع عبر الإعلام وفضاء وسائل التواصل ولا وجود لها على أرض الواقع.

وكان آخر هذه المشاريع التي وصفها النشطاء بـ “الفنكوش” السعودي هو مشروع #البحر_الأحمر حيث أعلن في أغسطس الماضي عن اعتزام المملكة تطوير منتجعات على نحو خمسين جزيرة إضافة إلى سواحل وشواطئ ومحميات طبيعية ومواقع جبلية وأثرية على مساحة 34 ألف كيلومتر مربع لتطوير السياحة وتوفير فرص عمل.

لكن حتى اليوم لا جديد بهذا المشروع ولا أخبار عنه، وتحول لـ”فنكوش” من “فناكيش” ابن سلمان التي طالما لجأ إليها لرفع حماسة المواطنين وتخديرهم بإنجازات وهمية لا تتخطى الورق التي تطرح عليه.