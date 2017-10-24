أكد الأكاديمي والباحث القطري، والأستاذ المساعد في علم الاجتماع السياسي في جامعة قطر، الدكتور ماجد الأنصاري على ان الحل الوحيد للازمة الخليجية الراهنة هو تغيير النظام السياسي في المملكة العربية السعودية بشكل كامل وجذري.

وقال “الأنصاري” خلال ندوة نظمتها جامعة حمد بن خليفة بعنوان: “قطر ما بعد الحصار”، إن الأزمة الخليجية ليست وليدة اللحظة، ولكن هناك صراعا تاريخيا ودائما على النفوذ والهيمنة بين المملكة العربية السعودية وباقي الدول المحيطة، مؤكدا بأن السعودية تريد ابتلاع دول المنطقة والسيطرة عليها سياسياً، وهو ما يعني أن أسباب حتمية الصراع في المنطقة متوافرة.

وأشار “الأنصاري” في مداخلاته خلال الندوة، إلى أن تراجع الحالة الأمريكية ودورها الدولي بعد أن كانت القطب الأوحد، تسببت في وجود فراغ استراتيجي تريد الأطراف العالمية الأخرى استغلاله لفرض نفوذها، وهذا ساعد كثيراً دول الحصار في فرض إجراءاتها دون وجود من يضغط عليها للتراجع وقبول الحوار.

وأكد “الأنصاري” على أن الحل الوحيد للأزمة الخليجية الراهنة هو تغيير النظام السياسي في المملكة العربية السعودية بشكل كامل وجذري، مع تغيير السياسة الأمريكية المتخبطة تجاه هذه الأزمة، حيث ان السعودية لن تقبل أي حلول إلا بالضغوط الأمريكية كما حدث سابقاً في عام 2014 عقب سحب السفراء من الدوحة، محذراً من دخول أطراف خارجية مثل روسيا إلى الصراع الدائر في المنطقة لبسط نفوذها وتقديم نفسها كبديل لأمريكا من أجل حل الأزمة.

وتعصف بالخليج منذ 5 يونيو/حزيران الماضي أزمة كبيرة، بعد ما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بزعم “دعمها للإرهاب”.

من جهتها، نفت الدوحة جملة الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة بأنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني.