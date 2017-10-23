تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لشاب سعودي وهو يرتدي لبس نسائي ويتجول في الشارع وأحد الأسواق التجارية الشهيرة بالعاصمة السعودية “الرياض”.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر الشاب في الفيديو وهو يتجول في الشارع بالقرب من احد المولات التجارية الشهيرة “العثيم مول”، وهو يرتدي زي نسائي كامل (باروكة شعر وحذاء نسائي وعباءة مكشوفة الكتف)، بالإضافة لوضعه مساحيق التجميل بشكل كامل.

بكل وقاحة وقلة حياء وعدم مبالاة متشبه بالنساء يتمشى في الأسواق!!

أن تصل هذه العينات للمجاهرة فهو نذير شؤوم وعذاب أليم. pic.twitter.com/xg2hF69rR9 — كشكول (@coluche_ar) ٢٢ أكتوبر، ٢٠١٧

كما أظهر الفيديو الشاب وهو يتجول داخل المول التجاري بلا حياء أو مبالاة من احد، في حين ظهر في آخر الفيديو وهو يقوم بإشارات وإيحاءات جنسية.

ويتضح من الفيديو بأن مصور مقطع الفيديو هو شخص تابع له، مما يعني أنها رسالة تحدي، حيث تجول في الشارع ودخل المول التجاري وعاد لمنزله دون ان يعترض طريقه احد.

وتاتي هذه الأفعال في وقت تتجه فيه المملكة العربية السعودية بسرعة “الصاروخ” نحو “العلمانية” وفقا لرؤية ولي العهد محمد بن سلمان، الذي يريد بحسب ما كشفته الصحافة الغربية ان يكون زعيما علمانيا، لا خادما للحرمين الشريفين.