كشفت جيل دود، عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة، تفاصيل جديدة عن زواجها من الملياردير السعودي عدنان خاشقجي، تاجر الأسلحة الراحل، وذلك خلال لقاء لها مع برنامج “60 دقيقة” الأمريكي.

بدأت دود حياتها الفارهة في المملكة العربية السعودية عندما التقت بتاجر الأسلحة الشهير، في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس في الثمانينيات، مشيرة إلى أنه كتب على ذراعها بدمه عبارة “أنا أحبك”، الأمر الذي صدمها كثيرا.

دود (58 عاما) أضافت “كان تظهر عليه علامات الغنى والرفاهية، فتزوجنا وأنا بعمر الـ21 بعقد لمدة خمس سنوات، بشرط أن ألبي رغباته على مدار 24 ساعة في اليوم”، مشيرة إلى أنها بذلك كانت قد وافقت على الانضمام لنسائه الـ12، وأن تعيش حياة الأميرات.

“أعتقد أنني كنت أحبه. كنا نتعاطى الكوكايين، كما كنا نبقى في الغرفة لعدة أيام نأكل ونمارس الجنس والشيف يجلب لنا الطعام. لم أكن أفكر في نفسي كواحدة من هؤلاء النساء”، مشيرة إلى أنها لم تندم أبدا على زواجها من خاشقجي.

