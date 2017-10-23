شن الشيخ القطري ورئيس نادي الريان، سعود ين خالد آل ثاني، هجوما عنيفا على دول الحصار، مؤكدا بأن هدفها الأساسي هو تركيع قطر، مشيرا إلى أن الحصار تحول لعدوان، مستنكرا في الوقت نفسه حملة الاعتقالات التي تطال كل من يتضامن مع قطر وكان آخرها اعتقال حمود سلطان، نجم الخليج وحارس مرمى منتخب البحرين السابق.

وقال “آل ثاني” خلال استضافته في “برامج رياضة” المذاع على تلفزيون قطر إن ” ما حدث من دول الحصار ضد قطر كان حصار وأصبح عدوان”.

وأضاف مؤكدا بأن العلاقات بين الدول قائمة على المصالح ولا توجد عروبة ولا خليج قائلا: “اليوم لا توجد عروبة ولا خليج هناك أشقاء وأصدقاء مصالح”.

الشيخ سعود آل ثاني : اليوم لا توجد عروبة ولا خليج هناك أشقاء وأصدقاء مصالح #برنامج_رياضة#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/acXCf5Uyny — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) October 23, 2017

وهاجم “آل ثاني” الحسابات المليونية السعودية على موقع “تويتر” التي تحولت من النقيض إلى النقيض بهدف “التطبيل” لولي الأمر، مشيرا إلى التحول في الرأي حول قيادة المرأة السعودية للسيارة “الحسابات المليونية أيام الأمير محمد بن نايف الله يفك سجنه كانوا يغردون ضد قيادة المرأة”.

الشيخ سعود آل ثاني : الحسابات المليونية أيام الأمير محمد بن نايف الله يفك سجنه كانوا يغردون ضد قيادة المرأة #برنامج_رياضة#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/q9Nkq4nsPd — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) October 23, 2017

وأكد “آل ثاني” على أن “كل الحسابات المليونية الشخصية التي تسيء لقطر تديرها المخابرات الإماراتية”.

الشيخ سعود آل ثاني : كل الحسابات المليونية الشخصية التي تسيء لقطر تديرها المخابرات الإماراتية#برنامج_رياضة#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/PSVounAcPS — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) October 23, 2017

وأوضح الشيخ القطري بأن “هدف دول الحصار تركيع قطر، وسمو الأمير الوالد يعتبر من عظماء العصر وهو من أسس قطر الحديثة”.

الشيخ سعود آل ثاني : هدف دول الحصار تركيع قطر ، وسمو الأمير الوالد يعتبر من عظماء العصر وهو من أسس قطر الحديثة

⁧#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/QROkjry83P — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) October 23, 2017

وتطرق “آل ثاني” إلى واقعة اعتقال السلطات البحرينية لحارس المنتخب البحريني السابق قبل أن يتم إطلاق سراحه قائلا: “ما حدث مع حمود سلطان ” قرصة إذن ” من السلطات لأنه تعاطف مع قطر”.

الشيخ سعود آل ثاني : ما حدث مع حمود سلطان " قرصة إذن " من السلطات لأنه تعاطف مع قطر #برنامج_رياضة#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/eM43t6hGi1 — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) October 23, 2017

كما استنكر “آل ثاني” حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات السعودية ضد كل من يختلف معها في الرأي، في الوقت الذي من يغرد ضد قطر يتولى منصبا وزاريا من أمثال سعود القحطاني وتركي آل الشيخ قائلا: “٣٥ معتقل رأي عام في السعودية ، وهناك من يغرد ضد قطر يحصل على وزارة”.

الشيخ سعود آل ثاني : ٣٥ معتقل رأي عام في السعودية ، وهناك من يغرد ضد قطر يحصل على وزارة #برنامج_رياضة#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/Y4fF0MLfcG — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) October 23, 2017

وتعصف بالخليج منذ 5 يونيو/حزيران الماضي أزمة كبيرة، بعد ما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بزعم “دعمها للإرهاب”.

من جهتها، نفت الدوحة جملة الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة بأنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني.