قال الكاتب السعودي المعروف تركي الشلهوب مهاجما الداعمين لنظام السيسي، في إشارة مبطنة لقادة بعض الدول الخليجية منهم “ابن سلمان” و”ابن زايد”، إن هذا الدعم سينقلب على أصحابه يوما ما محذرا قادة الخليج من عواقب دعم نظام ديكتاتوري كنظام السيسي.

ودون “الشلهوب” في تغريدة له بـ تويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”أيها الداعمون لنظام #السيسي في ممارساته القمعية..لا تحسبوا أنكم بمنأى عن عقاب الله، ولَعْنِ الناس والتاريخ لكم. ويوما ما؛ سينقلب سحركم عليكم”

أيها الداعمون لنظام #السيسي في ممارساته القمعية..لا تحسبوا أنكم بمنأى عن عقاب الله، ولَعْنِ الناس والتاريخ لكم.

ويوما ما؛ سينقلب سحركم عليكم — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) October 23, 2017

وتشهد مصر في عهد السيسي حالة من التدهور الشامل على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، وانتهاكات غير مسبوقة لحقوق الإنسان بحق المواطنين.

كما تشهد البلاد حالة من القمع والإخفاء القسري والتصفية الجسدية إن لزم الأمر للمعارضين.

وتعد السعودية والإمارات من أكبر داعمي السيسي عبر عشرات المليارات من الدولارات التي وردتها لخزائن النظام المصري عقب انقلاب السيسي على محمد مرسي ـ أول رئيس مدني منتخب في مصر ـ في 2013.